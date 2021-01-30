В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы

Самолеты ВВС Китая, которые имитировали атаку на авианосную ударную группу ВМС США во время учений около Тайваня, не представляли угрозы, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США, пишет РИА Новости.

«Авианосная ударная группа «Теодора Рузвельта» внимательно следила за всей деятельностью ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Военно-воздушных сил КНР, и ни в один момент времени они не представляли угрозы для кораблей, самолетов или моряков ВМС США», — говорится в заявлении командования.

«Эти действия отражают непрекращающиеся попытки НОАК использовать свои войска в качестве инструмента запугивания или принуждения тех, кто действует в международных водах и воздушном пространстве», — добавили в командовании.