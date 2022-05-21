Глава Ближневосточного форума Даниэль Пайпс заявил о необходимости исключить Турцию из НАТО из-за проводимой ею последние 20 лет международной политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии.

По его мнению, Анкара «шантажом» пытается выторговать для себя преимущества в обмен на согласие на расширение НАТО.

Специалист считает, что Турция фактически перестала быть союзником, так как проводит политику, враждебную членам альянса, таким, например, как Греция.

«Турция вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России», — приводит РИА Новости слова Пайпса.

Ранее Финляндия и Швеция передали в НАТО заявки на вступление в альянс. Однако Анкара заявила, что откажется согласовать вступление этих стран в военный блок из-за их подходов к курдской проблеме, и выставила ряд условий.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с главой Финляндии и генсеком НАТО по вопросу членства страны в альянсе (aif.ru)