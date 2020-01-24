В США подтвердили второй случай заболевания коронавирусом из Китая

Второй случай заболевания новым типом коронавируса подтвержден в США, сообщил в пятницу Центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).

По данным Центра, пациент прибыл в Чикаго (штат Иллинойс) из китайского города Ухань. Как сообщила на брифинге глава входящего в структуру CDC Центра по иммунизации и респираторным заболеваниям Нэнси Мессоньер (Nancy Messonnier), в настоящее время под наблюдением специалистов в США по подозрению на наличие вируса находятся 63 человека из 22 штатов. К настоящему времени у 11 из них наличие вируса не подтвердилось.