В американском штате Мичиган 13-летний подросток умер во сне спустя три дня после того, как получил вторую дозу вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает Detroit Free Press.

В настоящее время Центр по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC, федеральное агентство Министерства здравоохранения США) ведет расследование относительно того, связана ли смерть мальчика непосредственно с противокоронавирусной вакциной.

Отмечается, что 13-летний Джейкоб Клиник жил в городе Зилуоки (в округ Сагино в штате Мичиган), он только окончил восьмой класс. 13 июня молодой человек получил вторую дозу вакцины Pfizer

По словам его тети Тэмми Бураджес, Джейкоб был здоров и не имел заболеваний, о которых было бы известно.

Женщина также рассказала, что ее племянник жаловался на общие поствакцинальные симптомы в течение двух дней, усталость и лихорадку.

Ночью 15 июня у Джейкоба немного разболелся живот, но не настолько, чтобы вызывать серьезные опасения, рассказала Бураджес. Мальчик заснул и так и не проснулся. (Газета.Ру)