США добиваются от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока —2». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, которого цитирует РИА Новости.

«Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия», — сказал Блинкен, выступая в сенате.

По его словам, Соединенные Штаты намерены «возместить» Киеву возможную потерю трансферных платежей и гарантировать, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения».

Блинкен отметил, что окончание строительства трубопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи. США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал, заявил госсекретарь.