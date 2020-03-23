В США освобождают заключенных из-за опасений распространения коронавируса

Местные власти в США освобождают тысячи заключенных в попытке предотвратить вспышку коронавируса в американских тюрьмах, сообщает газета Wall Street Journal.
Тюрьмы КалифорнииНью-Йорка, Техаса и еще не менее десяти штатов отпускают заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести, а также пожилых или больных заключенных из-за опасений распространения коронавируса.
«Мы не открываем двери и не разрешаем заключенным уходить. Мы ищем неопасных преступников, совершивших преступления небольшой тяжести, и рассматриваем случаи в тюрьме с высоким риском для здоровья», — заявил судья по административным вопросам суда округа Кайахога в штате Огайо Брендан Шихан.
Сотрудники многих тюрем по всем Соединенным Штатам запрещают свидания, ограничивают передвижения заключенных и досматривают работников.
Сообщается, что сотрудники исправительных учреждений в ПенсильванииМичигане, Нью-Йорке, Вашингтоне и округе Колумбия заразились коронавирусом, что привело к карантину среди заключенных. Более 30 заключенных заразились в штате Нью-Йорк. Однако об очень крупных вспышках заболевания пока не сообщалось.
Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 31 тысячу, 390 человек скончались. США находятся на третьем месте в мире по числу заболеваний после КНР и Италии. (РИА Новости)
| 2020-03-23T10:08:36+00:00 23 марта 2020, 11:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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