В США освобождают заключенных из-за опасений распространения коронавируса

«Мы не открываем двери и не разрешаем заключенным уходить. Мы ищем неопасных преступников, совершивших преступления небольшой тяжести, и рассматриваем случаи в тюрьме с высоким риском для здоровья», — заявил судья по административным вопросам суда округа Кайахога в штате Огайо Брендан Шихан.

Сотрудники многих тюрем по всем Соединенным Штатам запрещают свидания, ограничивают передвижения заключенных и досматривают работников.