В США опровергли информацию, что Трамп просил помощи в переизбрании у КНР

«Что бы Болтон ни говорил по поводу Китая, это просто глупо, потому что ни один из американских президентов не относился к Китаю более жестко, чем нынешний», — сказал Наварро.

Ранее экс-помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон опубликовал книгу мемуаров, где рассказал, что Трамп во время двусторонней встречи на саммите G20 в Японии в 2019 году «умолял главу КНР обеспечить ему победу на выборах».

«Я никогда об этом не слышал <…> Я находился в той же комнате (во время переговоров. — прим. Газеты.ru)», — заявил Наварро.(Газета.Ru)