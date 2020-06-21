В США опровергли информацию, что Трамп просил помощи в переизбрании у КНР

«Что бы Болтон ни говорил по поводу Китая, это просто глупо, потому что ни один из американских президентов не относился к Китаю более жестко, чем нынешний», — сказал Наварро.

Ранее экс-помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон опубликовал книгу мемуаров, где рассказал, что Трамп во время двусторонней встречи на саммите G20 в Японии в 2019 году «умолял главу КНР обеспечить ему победу на выборах».

«Я никогда об этом не слышал <…> Я находился в той же комнате (во время переговоров. — прим. Газеты.ru)», — заявил Наварро.(Газета.Ru)

| 2020-06-21T20:29:32+04:00 21 июня 2020, 20:59|12345 (Пока оценок нет)
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