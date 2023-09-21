Конгресс Соединенных Штатов Америки поддержит выделение дополнительного финансирования для Украины в размере 24 млрд долларов.
Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
«Конечно, я имею в виду, что им это (речь о дополнительном финансировании от США — ред.) нужно, и они это получат», — заявил Маккол после встречи президента Украины Владимира Зеленского с конгрессменами.
Он также отметил, что большинство в Конгрессе поддерживает дополнительное финансирование для Украины, несмотря на наличие разногласий.