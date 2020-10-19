В США обвинили шестерых россиян в атаках на выборы во Франции и Олимпиаду

Минюст Соединенных Штатов обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы в интересах России. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Представитель американского минюста заявил, что обвиняемые являются сотрудниками ГРУ.

По мнению обвинения, данные граждане России планировали «поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации» в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции и Олимпиады в Южной Корее. (gazeta.ru)