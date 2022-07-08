Истребитель поколения 4++ МиГ-35 (Fulcrum-F), который должен был обеспечить Воздушно-космическим силам (ВКС) России необходимую мощь, а стране — возможность заработка на его экспорте, оказался полным провалом, заявил обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Обозреватель пишет, что ранее МиГ-35 пытались купить Аргентина, Бангладеш и Малайзия, на что у них не хватило средств: «У малазийцев были МиГ-29, но они не могли получить запчасти из России, а держать их в воздухе дорого. МиГ-35 считаются слишком дорогими и сложными в обслуживании для Вооруженных сил Малайзии. МиГ-35 также не имеет боевого стажа, так как это относительно новый самолет».

«Потенциальные клиенты должны быть обеспокоены стоимостью обслуживания самолета без легкодоступных запасных частей. Другой проблемой для будущего МиГ-35 является появление Су-57 и Су-75 — стелс-истребителей, которые могут превзойти МиГ-35. Таким образом, у МиГ-35 впереди сложное будущее — он не готов ни для внутреннего использования, ни для экспортного рынка», — заключает Иствуд.