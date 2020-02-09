В США назвали лучший авианосец

Авианосец Theodore Roosevelt (« Теодор Рузвель)») типа Nimitz, пожалуй, лучше других таких американских кораблей защищен от угроз противника, пишет Popular Mechanics.

«Theodore Roosevelt, вероятно, лучший защищенный авианосец в истории», — уверены в американском журнале.

Издание обратило внимание на видео авианосной ударной группы (АУГ) в Тихом океане, возглавляемом Theodore Roosevelt, опубликованную на YouTube Военно-морскими силами США.

Журнал пишет, что Theodore Roosevelt сопровождают пять ракетный эсминцев типа Arleigh Burke (хотя обычно — лишь два-три), один ракетный крейсер типа Ticonderoga и одна подводная лодка. «Крейсер является основным сопровождающим, координирующим защиту авианосца, особенно от воздушных угроз. Где-то поблизости находится атомная подводная лодка, защищающая остальную часть ударной группы от подводных угроз», — отмечает издание.

Журнал заключает, что всего АУГ Theodore Roosevelt насчитывает 44 истребителей и 590 пусковых шахт, способных запустить одну или несколько ракет. «Это огромное количество огневой мощи, равное силе небольшой страны», — пишет издание.

В январе в Twitter канал ImageSatIntl разместил спутниковые снимки первого турецкого авианосца Anadolu, сдача которого Военно-морским силам Турции запланирована на текущий год.

В октябре 2019 года резкий поворот атомного авианосца Gerald R. Ford (« Джеральд Р.Форд») ВМС США попал на ролик.

Theodore Roosevelt стал четвертым американским кораблем типа Nimitz. Начал строиться в 1980-м, спущен на воду в 1985-м, введен в эксплуатацию в 1986-м. По сравнению с предыдущими тремя кораблями своего типа подвергся существенной модернизации (lenta.ru)