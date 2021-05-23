Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что двухгосударственное решение является единственным способом разрешения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает телеканал ABC.

«В конце концов это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства и единственный способ дать государство палестинцам, на что они имеют право», — сказал Блинкен.

Ранее правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем с 2.00 по бакинскому времени. (Газета.Ру)