В американский конгресс внесен законопроект, согласно которому планируется инициировать переговоры по двустороннему соглашению между США и Китаем о компенсации в связи с распространением COVID-19, узнала «Газета.Ru».

Сообщается, что проект закона внесен в конгресс 14 июня группой республиканцев. Автором инициативы выступила конгрессвумен от Республиканской партии Энн Вагнер (штат Миссури).

«Цель инициировать переговоры по двустороннему соглашению о компенсации между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой относительно распространения вируса, вызывающего COVID-19, а также для других целей», — говорится в документе.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Китая выплатить другим странам «репарации» за пандемию коронавирусной инфекции не меньше 10 трлн долларов. По словам бывшего лидера США, нужно как можно скорее вводить пошлины в размере 100% на все товары, производимые в Китае.