В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем

«Диспетчер… мы только что пролетели парня с реактивным ранцем… слева от нас, может быть, в 300 ярдах (274 метра — ред.) от нас, примерно на нашей высоте», — говорится в записи диспетчера, опубликованной телеканалом. Во время сближения самолет находился на высоте 3 тысяч футов (914 метров).