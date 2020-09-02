В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем

Пилот американской авиакомпании American Airlines сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса мимо самолета на высоте 914 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем, передает телеканал Fox 11.
«Диспетчер… мы только что пролетели парня с реактивным ранцем… слева от нас, может быть, в 300 ярдах (274 метра — ред.) от нас, примерно на нашей высоте», — говорится в записи диспетчера, опубликованной телеканалом. Во время сближения самолет находился на высоте 3 тысяч футов (914 метров).
Отмечается, что мужчину видел еще один пилот, предположительно, компании SkyWest.
«ФБР известно о сообщениях пилотов… и мы работаем над тем, чтобы выяснить, что произошло», — заявил представитель бюро телеканалу.(РИА Новости)