В США лидера секс-культа «Нексиум» приговорили к 120 годам тюремного заключения

Лидер секс-культа NXIVM («Нексиум») Кит Ранье приговорен судом в нью-йоркском Бруклине к 120 годам тюремного заключения.  Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Ранье рекламировал свою компанию как разработчика средств личностного совершенствования. Он был популярен в Голливуде и в бизнес-кругах.

Согласно обвинению, Ранье был мошенником и создал себе гарем из женщин. Обвинение пришло к выводу, что женщин обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами Ранье, содержали на голодной диете и вымогали деньги. От женщин также требовали предоставить фото в обнаженном виде и компрометирующую их информацию на случай, если они порвут с организацией в будущем.

В ходе процесса были заслушаны показания 15 жертв Ранье. При этом более 50 человек просили суд в письмах о снисхождении к подсудимому, заявляя, что тренинги NXIVM улучшили их жизнь.

Помимо фактически пожизненного срока, обвинение добилось штрафа в 1,75 миллиона долларов.

Сам Ранье в ходе процесса доказывал свою невиновность.

По делу секс-культа была осуждена дочь миллиардера Клэр Бронфман, также признали себя виновными несколько человек.

| 2020-10-28T08:59:48+04:00 28 октября 2020, 11:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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