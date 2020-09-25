В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория

Правительство США казнило первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне, сообщает местный телеканал WTHI.
Кристофер Виалва был приговорен к высшей мере наказания за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в 1999 году в Техасе.
Казнь с помощью смертельной инъекции состоялась в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.
В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.(РИА Новости)