В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория

Правительство США казнило первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне, сообщает местный телеканал WTHI.
Кристофер Виалва был приговорен к высшей мере наказания за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в 1999 году в Техасе.
Казнь с помощью смертельной инъекции состоялась в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.
В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.(РИА Новости)
| 2020-09-25T09:24:15+04:00 25 сентября 2020, 10:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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