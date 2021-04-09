В США из-за побочной реакции закрыли два центра вакцинации препаратом J&J

В США временно закрыли два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых граждан, сообщает газета Wall Street Journal.
В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четырех человек госпитализировали для осмотра. Всего до закрытия в центре вакцинировали более 2,3 тысячи человек.
Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек. По данным телеканала CBS, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.(РИА Новости)