В США из-за побочной реакции закрыли два центра вакцинации препаратом J&J

В США временно закрыли два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых граждан, сообщает газета Wall Street Journal.

В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четырех человек госпитализировали для осмотра. Всего до закрытия в центре вакцинировали более 2,3 тысячи человек.