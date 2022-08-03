Второе испытание «Железного купола» показало полную совместимость израильских перехватчиков ракет с американской системой ПРО. Об этом сообщает Defense News.

Директор Организации противоракетной обороны Израиля Моше Патель заявил, что во время испытаний «Железный купол» перехватил «все угрозы» и показал «совместимость с системами США».

Исполнительный вице-президент и глава израильской компании Rafael Advanced Defense Systems, выпускающей «Железный купол», Пини Юнгман заявил, что в рамках оперативной подготовки американские войска использовали израильскую систему. Это показало возможность использовать «Железный купол» в системе ПРО США в соответствии со стандартами безопасности армии США.

Директор Межфункциональной группы противовоздушной и противоракетной обороны армии США Брайан Гибсон подчеркнул, что способность «Железного купола» интегрироваться в ПРО США — это важная для американской армии характеристика.

«Нам нужно интегрировать эту систему в нашу архитектуру ПРО и вселить в региональных командиров уверенность в том, что мы можем безопасно встроить эту систему в то, что у них есть», — отметил Гибсон. (Газета.Ру)