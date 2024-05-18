Бывший президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране систему противоракетной обороны «Железный купол», как это сделал Израиль. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время выступления на мероприятии республиканцев в штате Миннесота.

«Мы возведем над нашей страной «Железный купол». Такого купола еще никогда не видели», — сказал он, отметив, что это будет «подстраховкой» для Соединенных Штатов. Бывший американский лидер подчеркнул, что похожая система играет большую роль в деле защиты еврейского государства. «Только подумайте, что бы произошло, если бы у них [израильтян] этого не было <…>, Израиля бы не было. Нам нужна такая же защита», — добавил он.

Трамп выразил мнение, что создание подобной системы позволит организовать новые рабочие места для американцев.