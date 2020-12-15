В США и Канаде началась массовая вакцинация от коронавируса

В США и Канаде началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Первыми вакцину от коронавируса в понедельник, 14 ноября, получили медсестры Сандра Линдси, работающая в реанимации одной из нью-йоркских клиник, и Анита Киданген из Торонто.

Кадры получения прививки показали в прямом эфире по телевидению в обеих странах. Обе медсестры после вакцинации заявили, что с ними все в порядке, а ощущения не отличались от любых других прививок. Мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо, комментируя начало вакцинации, поблагодарил медиков, назвав их истинными героями. Президент США Дональд Трамп сообщил о начале вакцинации в Twitter. «Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!» — написал он. (DW)