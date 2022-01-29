Великобритания является помощником США в их политике против России, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, передает РИА Новости.

«Британия до сих пор мнит себя глобальной империей, но уже давно служит старшим помощником Вашингтона в его играх против Москвы и континентальной Европы», — сказал Климов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает на следующей неделе провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.