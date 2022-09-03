Ядерный арсенал является лучшей гарантией сохранения великой России. Об этом в субботу, 3 сентября, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«При всей разнице оценок поведения высшего руководства СССР и России того времени следует отметить, что у них хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам», — написал он в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза отметил, что если бы ядерное оружие разошлось по образовавшимся после распада СССР странам, последствия могли быть быстрыми и губительными для мира. Медведев подчеркнул, что после распада Советского Союза весь стратегический ядерный арсенал остался в России и по сей день поддерживается на высоком уровне.

Кроме того, он указал на опасность поведения Запада, где периодически звучат мысли о необходимости развалить Россию.

«Эти «мечтатели» умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы — всегда шахматная игра со смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества», — заявил Медведев (iz. ru)