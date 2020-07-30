В Совбезе Беларуси заявили о подготовке Россией «боевиков» для заброски в страну

Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны заявил о подготовке в России «неких группировок» «боевиков», которые якобы готовятся проникнуть на территорию республики. Об этом сообщил журналистам в четверг после встречи кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

«Нам сообщили, что в стране сегодня есть 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности. Под Псковом и Невелем (по словам Равкова) формируются некие группировки», — сказал он.

Равков также рассказал, что задержанные россияне дают разные показания, сообщил Дмитриев. «Некоторые из них говорят напрямую: «Мы приехали делать революцию», — привел он слова госсекретаря Совбеза.

«Также было сказано, что ГРУ (прежнее название Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России) и ФСБ не информировали заранее, что эта группа (россиян, которых белорусская сторона называет сотрудниками «частной военной компании Вагнера») должна быть в Беларуси», — добавил Дмитриев.

Он назвал озвученную белорусскими властями информацию «невероятно серьезной». По его словам, она является основанием для взаимодействия спецслужб Минска и Москвы.(ТАСС)