В состоянии здоровья Огтая Асадова никаких проблем нет

Пресс-служба Милли Меджлиса опровергла слухи о проблемах в самочувствии Огтая Асадова, передает в воскресенье Trend.

«9 февраля информационное агентство «Туран» сообщило, будто председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов во второй половине дня помещен в Центральную клиническую больницу с диагнозом инфаркт миокарда.

Пресс-служба Милли Меджлиса сообщает, что данная информация не соответствует действительности. В самочувствии Огтая Асадова никаких проблем нет», — говорится в информации пресс-службы парламента.

| 2020-02-09T20:18:17+00:00 9 февраля 2020, 20:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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