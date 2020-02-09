В состоянии здоровья Огтая Асадова никаких проблем нет

Пресс-служба Милли Меджлиса опровергла слухи о проблемах в самочувствии Огтая Асадова, передает в воскресенье Trend.

«9 февраля информационное агентство «Туран» сообщило, будто председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов во второй половине дня помещен в Центральную клиническую больницу с диагнозом инфаркт миокарда.

Пресс-служба Милли Меджлиса сообщает, что данная информация не соответствует действительности. В самочувствии Огтая Асадова никаких проблем нет», — говорится в информации пресс-службы парламента.