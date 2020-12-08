В составе экипажа задержанного сторонниками Хафтара был гражданин Азербайджана

Турецкий сухогруз под флагом Ямайки, направлявшееся в порт города Мисрата с грузом медицинской помощи, задержан у берегов Ливии сторонниками Халифы Хафтара, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом сообщил официальный представитель главаря незаконных формирований с востока Ливии — Ахмед аль-Мисмари.

В интервью местному телеканалу «Эль-Хадес» аль-Мисмари заявил, что судно «Мабрука» под флагом Ямайки, принадлежащее одной из турецких компаний, нарушило границы зоны, «запрещенной для судоходства».

По его словам, судно было задержано и доставлено в порт Рас эль-Халил.

В состав команды входят 9 граждан Турции, 7 граждан Индии и гражданин Азербайджана. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.