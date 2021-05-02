В Сомали оппозиция поддержала решение возобновить переговоры о выборах

Представители сомалийской оппозиции, объединенные в совет кандидатов в президенты страны, высказались в воскресенье в поддержку начала переговоров по проведению в Сомали парламентских и президентских выборов на основе формулы, которая предполагает непрямое и многоступенчатое голосование. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Goobjoog News.

.»Мы приветствуем решение нижней палаты федерального парламента аннулировать свое решение о продлении на два года полномочий президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, а также возвращение к формуле парламентских и президентских выборов, которая зафиксирована в соглашении от 17 сентября 2020 года», — говорится в совместном заявлении лидеров оппозиции. Они также поддержали передачу основных полномочий по подготовке выборов премьер-министру страны Мохамеду Хусейну Робле, включая наблюдение за формированием избирательной комиссии и обеспечение условий безопасности.

В минувшую субботу Робле заявил, что в самое ближайшее время кабмин представит план проведения в Сомали парламентских и президентских выборов на основе соглашения от 17 сентября. Дата первого заседания сейчас обсуждается с руководством властей штатов.(ТАСС)