В случае конфликта с Россией США собираются передать Украине вооружение

Должностные лица США разрабатывают план передачи Украине ряда видов вооружений в случае конфликта с Россией, но данные меры пока не утверждены американским президентом Джо Байденом. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

По словам источника издания, «сотрудники администрации Байдена готовят возможность предоставить летальную и нелетальную военную помощь Украине в случае российской атаки». По сведениям издания, такие поставки могут включать «противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы». Байдену данный план пока не представили на утверждение. В материале отмечается, что администрация также рассматривает возможность введения дополнительных экономических санкций против России.

Как утверждается в публикации, должностные лица США полагают, что в районе границы с Украиной находятся около 80 тыс. российских военных. В статье приводится комментарий украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По его версии, «через несколько недель» суммарная численность военных РФ у границы якобы «превысит 120 тыс.». (ТАСС)