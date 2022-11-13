В Республике Словения в воскресенье проходит второй тур очередных президентских выборов.

Как сообщает ТАСС, избирательные участки по всей стране открылись в 07:00 по местному времени и закроются в 19:00.

По сообщению Государственной избирательной комиссии, как и в рамках первого тура выборов, в стране действуют 2 999 обычных избирательных участков и 88 для голосования не по месту жительства. Можно будет проголосовать на 30 избирательных участках при дипломатических представительствах и консульских учреждениях.

Во второй тур президентских выборов прошли два кандидата: бывший глава МИД страны, депутат от Словенской демократической партии Анже Логар и беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар.