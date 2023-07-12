Манифестация с сожжением устава НАТО в Хельсингборге на юге Швеции прошла в среду без происшествий. За происходящим наблюдали многочисленные полицейские, державшиеся в стороне из-за отсутствия противоправных действий, сообщает газета Helsingborgs Dagblad.

Изначально организатор акции, 29-летний Лукас Юнгквист, подал заявку на «демонстрацию с сожжением священных текстов». Однако позже принес извинения всем тем, кого это задело и оскорбило, и заявил, что вместо Корана огню будет предан устав НАТО.

Как отмечает издание, «за время между подачей заявки и его (Юнгквиста — прим. ТАСС) выходом на сцену президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успел дать зеленый свет вступлению Швеции в НАТО», и это заставило организатора акции изменить первоначальные планы. Он намеревался сжечь Коран, чтобы спровоцировать Турцию отказаться ратифицировать шведскую заявку и тем самым остановить или хотя бы затормозить процесс вступления своей страны в Североатлантический альянс. В новых обстоятельствах он решил выразить свой протест сожжением устава НАТО.

В результате манифестация вылилась в «длинную речь и дискуссию», сообщает газета. На голове у главного действующего лица была бейсболка с названием праворадикальной партии «Жесткий курс», лидер которой, датско-шведский подданный Расмус Палудан, уже неоднократно устраивал в Швеции акции с сожжением священной для мусульман книги. Они вызывали массовые беспорядки.