В Швеции предрекли разрушение российских городов

Аномальная жара в Сибири может привести к разрушению городов, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна. Своими опасениями он поделился в статье для газеты Svenska Dagbladet.

Повышение температуры может привести к лесным пожарам и масштабному таянию вечной мерзлоты, в результате чего возникнет проседание грунта, предполагает климатолог. По его словам, нестабильный грунт ставит под угрозу населенные пункты, дамбы и иные сооружения.

Кроме того, из-за таяния вечной мерзлоты будет высвобождаться больше метана и углекислого газа, что усугубит парниковый эффект, отмечает эксперт.(Газета.Ru)