В швейцарских горах разбился самолет, погибли все

Небольшой самолет разбился в горах в швейцарском кантоне Вале, четыре человека погибли.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает полиция кантона.

Около полудня полиция получила сообщение о крушении самолета в районе вершины Глечершпитц, прибывшие на место спасатели и пожарные констатировали смерть всех, кто был на борту.

«Жертвами стали два швейцарца в возрасте 66 и 50 лет и два австрийца в возрасте 50 и 46 лет», — сообщается в релизе полиции.

Полиция начала расследование, чтобы установить причины инцидента.