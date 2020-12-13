В Швейцарии началось движение пассажирских поездов через новый туннель в Альпах

Регулярное движение пассажирских поездов началось в воскресенье в Швейцарии по новому альпийскому железнодорожному туннелю Ченери длиной 15,4 км. Об этом сообщило в Twitter министерство окружающей среды, транспорта, энергетики и связи, подчеркнув, что это событие означает завершение реализации масштабного проекта «Новые железнодорожные линии через Альпы (NЕАТ)», в рамках которого ранее были построены Лёчбергский (2007) и Сен-Готардский (2016) туннели.

«Это — важное событие для Швейцарии. Эксплуатация Ченери действительно началась, знаменуя собой завершение NЕАТ», — отметило министерство. В свою очередь, государственная компания «Швейцарские федеральные железные дороги» расценила начало регулярного движения пассажирских поездов через Ченери как «начало новой эры для европейской мобильности».

Первым через новый туннель в воскресенье прошел поезд Eurocity, отправившийся из Цюриха в 6:33 по местному времени (8:33 мск) и прибывший в город Кьяссо на юге Швейцарии в 8:55 (10:55 мск). Пассажиров приветствовала в заранее записанном аудиообращении президент страны Симонетта Соммаруга, заявившая, что «сердечно благодарит население», сделавшее возможным реализацию проекта.

Туннель Ченери был открыт 4 сентября 2020 года, однако до 13 декабря пассажирское сообщение осуществлялось в тестовом режиме. Новый маршрут дает возможность сократить время в пути между Лозанной и Лугано на 18 минут, а между Цюрихом и Миланом (Италия) — на 23 минуты. В выигрыше окажутся и товарные перевозки: время в пути между портом Роттердам (Нидерланды) и Миланом может сократиться примерно на два часа.