В Шушу началась подача питьевой воды

Группа специалистов ОАО «Азерсу» командирована в город Шуша и в другие освобожденные от оккупации районы.

Как сообщили АПА-Экономикс в ОАО «Азерсу», в первую очередь была изучена система снабжения питьевой водой села Дашалты. В результате инспекции повреждения в системе водоснабжения были устранены, и 12 ноября 2020 года была обеспечена подача воды в село.

В то же время в селе Дашалты создан пункт водоснабжения для временного обеспечения водой города Шуша за счет машин.

Для беспрепятственного движения техники, привлеченной к аварийно-восстановительным работам, проложена эксплуатационная трасса вдоль всего маршрута трубопровода, а там, где движение техники невозможно, начаты ремонтные работы. На территории со сложным рельефом поврежденные участки водопровода были отремонтированы, и 25 ноября 2020 года было обеспечено водоснабжение Шуши.

ОАО «Азерсу» предусматривает принятие мер для восстановления и другого источника и магистрального водопровода, обеспечивающего Шушу питьевой водой.