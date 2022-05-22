В Шуше завершилось 7-е трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены вопросы углубления отношений между парламентами трех стран и другие вопросы.

После этого парламентарии посетят ряд исторических и культурных памятников Шуши, а также равнину Джыдыр-дюзю.

Напомним, что азербайджанскую делегацию возглавлял председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, делегацию Великого национального собрания Турции председатель парламентского комитета по международным отношениям Акиф Чагатай Кылыч, а Грузию — председатель парламентского комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.