В общеобразовательных учреждениях в Азербайджана стартовал пилотный проект по внедрению, разработанных правил поведения учащихся.

Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

На начальном этапе «Правила поведения учащихся в общеобразовательных учреждениях» будут внедрены в более чем 300 отобранных школах. Пилотный проект в этих учреждениях, в которых обучаются свыше 322 тысяч учащихся, будет реализован до конца текущего учебного года.

Отметим, что, начиная с октября прошлого года, было организовано широкое обсуждение проекта «Правила регулирования поведения учащихся и взаимоотношений родителей и школы» с представителями общественности.

Проект документа был доработан в результате встреч с Общественным советом при Министерстве науки и образования, Министерством внутренних дел, ЮНИСЕФ, Государственным комитетом по вопросам семьи, женщин и детей, неправительственными организациями и представителями педагогического сообщества, включая руководителей общеобразовательных учреждений, педагогов, психологов, а также родителей.