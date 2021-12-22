В туристическом комплексе «Шахдаг» открыт первый кинотеатр сети Park Cinema.

По случаю торжественного открытия кинотеатра из Баку в Шахдаг прибыли многочисленные гости, среди которых были селебрити, журналисты и блогеры. В этом году сеть кинотеатров отмечает свое 11-летие, и открытие кинотеатра Park Cinema Sahdag стало одним из сюрпризов для киноманов.

Отныне отдыхающие и туристы смогут наравне со всеми наслаждаться новинками кино, долгожданными премьерами – для этого им нужно просто заглянуть в уютный кинотеатр, расположившийся неподалеку от одного из отелей, расположенных на территории комплекса «Шахдаг».

Как сообщает #, в новом кинотеатре функционируют два зала общей вместимостью в более 100 человек. После ознакомления с кинотеатром, команда Park Cinema пригласила гостей на первый киносеанс, которым стал фильм «Человек-паук: нет пути домой».

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