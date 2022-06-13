В Северодонецке оккупанты оттеснили подразделения ВСУ из центра города, тяжелые боевые действия продолжаются.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной ситуации относительно российского вторжения по состоянию на 06.00 утра. «На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк, имел частичный успех, оттеснил подразделения ВСУ из центра города, боевые действия продолжаются. Обстреливал из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошкивка», — указано в сообщении.

По данным Генштаба, на Донецком направлении группировка войск оккупантов основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокировании путей логистического снабжения из населенного пункта Бахмут.

«Продолжает мероприятия по восполнению потерь. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместил более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы», — сообщили в штабе.

При этом на Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредоточивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Отмечается, что враг на этом направлении, в рамках логистического обеспечения войск, заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 км севернее Славянска, и Серебрянка, 5 км северо-восточнее Северская.

На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха — Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое. Закрепляется по рубежу роты — Мироновка. Для улучшения тактического положения и овладение господствующими высотами безуспешно вел штурмовые действия в направлениях Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское. Проводил воздушную разведку БпЛА в районе Покровского.

На Кураховском направлении враг нанес авиаудар штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, 15 км восточнее Курахово. (УНИАН)