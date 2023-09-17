Вечером 17 сентября в оккупированном Севастополе звучат мощные взрывы. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

В 19:26 в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в Telegram сообщили о временном перекрытии движения автотранспорта по нему.

В 20:20 в сети сообщили, что после взрыва в районе мыса Фиолент видели зарево. После этого местные продолжали слышать громкие взрывы, в сторону Фиолента поехали автомобили скорой медицинской помощи со включенными сиренами.

Сообщается об атаке дронов на город, местные слышат их в небе.

В Министерстве обороны России заявили, что около 20:30 силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа над юго-западной частью Крыма.

В сети продолжают сообщать о новых взрывах, в районе Фиолента работает российская ПВО.