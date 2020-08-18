Сенат США обвинил Путина во взломе сервера демократов

Комитет сената США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором говорится, что российский лидер Владимир Путин «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.

«Комитет установил, что президент России Владимир Путин дал указание на проведение российских попыток взломать компьютерные сети и учётные записи, связанные с Демократической партией», — приводит РИА Новости текст документа.

В нём утверждается, что президент якобы дал поручение «обеспечить утечку информации», которая нанесла бы «ущерб Хиллари Клинтон и её предвыборному штабу».

Ранее в Кремле заявляли, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.

Как подчёркивали в российском МИД, в опубликованном докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в выборы 2016 года.

Путин также отмечал, что Россия не вмешивалась ни в какие выборы в Соединённых Штатах.