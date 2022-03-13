Крупнейшая в истории Саудовской Аравии массовая казнь состоялась в субботу, 12 марта. Как сообщает Associated Press, жизни был лишен 81 человек.

Агентство отмечает, что это мероприятие решили провести тогда, когда весь мир сосредоточен на конфликте России и Украины. По данным местных властей, были казнены осужденные «за различные преступления, включая убийство невинных мужчин, женщин и детей», а также участники террористических группировок и покровители йеменских повстанцев-хуситов.

«Среди казненных было 73 саудовца, семь йеменцев и один сириец. В отчете не сказано, где происходили казни», — пишет AP.

Последняя массовая казнь в Саудовской Аравии произошла в январе 2016 года. Тогда были лишены жизни 47 человек, в том числе видный оппозиционный шиитский священник, который организовал демонстрации в королевстве. А в 2019 году были обезглавлены 37 граждан страны.