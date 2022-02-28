«На румынской территории должна быть полная блокада любых российских компаний и российских бизнесменов», — заявил Чолаку журналистам.

Он отметил, что обсудил сложившуюся ситуацию с председателем Сената Румынии Флорином Кыцу. Политики приняли решение провести совместное заседание Сената и Палаты депутатов, чтобы принять резолюцию о ситуации на Украине. Кроме того, депутаты должны подтвердить, что Румыния поддерживает санкции против РФ.