Правительство Румынии одобрило на заседании в пятницу законопроект о ратификации соглашения между правительствами Румынии и Молдовы о безвозмездной финансовой помощи в размере 100 миллионов евро . Как передает ТАСС, об этом сообщил по итогам заседания представитель кабинета по печати Дан Кэрбунару.

«Был одобрен проект закона о ратификации соглашения между правительством Румынии и правительством Республики Молдовы о реализации программы технической и финансовой поддержки на основе безвозмездной финансовой помощи размером 100 млн евро, предоставленной Румынией Республике Молдове, — приводит его слова агентство Agerpres. — Это соглашение было подписано в Кишиневе 11 февраля 2022 года, когда состоялось совместное заседание правительств Румынии и Республики Молдовы».

Представитель кабинета подчеркнул, что это соглашение является «одним из главных инструментов, посредством которых Румыния конкретно поддерживает усилия Республики Молдовы по долговременному развитию, продвижению по пути реформ и ее сближению с Евросоюзом».

Это соглашение заменит предыдущий аналогичный документ, срок действия которого истек весной 2021 года.