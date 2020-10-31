В РПЦ призвали французов запретить карикатуры на пророка Мухаммеда

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал запретить карикатуры на пророка Мухаммеда и принять закон о защите прав верующих.

Митрополит Иларион отметил, что, судя по высказываниям после первого теракта, во Франции «недооценили существующей опасности», поскольку «речь шла о карикатурах на основателя ислама – это то, что оскорбляет миллионов приверженцев этой религии».

«Зачем в данной ситуации защищать право на публикацию таких карикатур? Разве не правильнее было бы запретить сейчас такие карикатуры и во Франции, и во всех других частях света? Не лучше было бы ввести во Франции закон, который существует в нашей стране – закон об оскорблении чувств верующих. И заботиться не о том, чтобы карикатуристы имели право продолжать свою работу, тем самым провоцируя радикально и агрессивно настроенных людей, а чтобы защищались чувства верующих посредством закона о недопустимости богохульства и кощунства», — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это было бы правильным ответом на «трагические события, которые произошли».