«В Россия сильна «пятая колонна», которая препятствует тому, чтобы она нравилась своему внешнему окружению»

2020 год был непростым для постсоветского пространства. События в этом регионе сменялись одно другим, и было понятно, что на территории бывшего Советского союза происходят фундаментальные изменения.

Главный вопрос заключается в том, в каком ключе меняется это пространство по отношению к России. Остается она тут доминирующей силой или является уходящей. На все эти вопросы ответила в интервью # замдиректора информационного агентства «Тренд», эксперт-международник Гюльнара Мамедзаде.

-2020 год был полон на события в постсоветском пространстве. Как бы вы в целом оценили развивающиеся тенденции?

-Этот год был полон событий для всего мира. Мир вступает в новую реальность. Регионализация, цифровизация и оптимизация становятся доминирующими трендами, формируется новый мировой порядок.

Для постсоветских стран прогнозируется ряд сценариев их дальнейшего развития. 2020-й год символизирует начало завершения процесса, получившего развитие в 90-е годы. В свое время под это пространство был заложен потенциал, провоцирующий нестабильность. «Горячие точки» — инструменты манипулирования. Где их не было ранее, там создали позже. Мировые игроки пытаются разобрать постсоветские страны с целью включения их в те или иные геополитические проекты.

Беларусь, например, пытаются оторвать от России и включить в западный проект. Усталость белорусского общества от прежней власти используется в геополитических целях. В следующем году будет продолжение белорусского сценария. Сложные процессы могут вновь проявиться в Украине. Эта страна представляет большой интерес для США, Израиля, России и Турции. Многие прогнозируют войну для Украины, а все может пойти по другому сценарию. Если ситуацию на российско-украинском направлении удастся нормализовать, это положительно отразится и на Грузии. И в этом определенную роль могут сыграть Турция и Азербайджан.

Центральная Азия постепенно экономически проглатывалась Китаем, однако не меньший интерес к региону проявляют США и страны ЕС, а также Турция и Россия. В этом регионе многие процессы запаздывают. Хотя в следующем году могут побеспокоить и Казахстан. Но главное, если турбулентность прокатится по России, это окажет влияние на все постсоветское пространство. Азербайджан занимает особое место в этом раскладе. Президент Ильхам Алиев блестяще сделал «свою игру», обеспечив ресурсы для безопасности и развития Азербайджана на долгосрочную перспективу.

— Естественно, самым крупным событием постсоветского пространства было война в Карабахе и победа Азербайджана. Как это скажется на геополитическом раскладе в постсоветском пространстве? Можно ли считать это событие началом нового этапа?

-Безусловно, это начало нового этапа в истории постсоветских стран. Президент Азербайджана уже сформулировал определение «новая реальность», которое характеризует ситуацию не только в Нагорном Карабахе и в регионе Южного Кавказа. Урегулирование карабахского конфликта – это первый и успешный пример на постсоветском пространстве, позволяющий разблокировать многие конфликты и противоречия.

Поэтому можно сказать, что Азербайджан открывает перспективы новой реальности и для СНГ. Однако наличие перспектив еще не означает их реализацию, поскольку есть другое внешнее видение будущего для стран, входящих в это пространство. По итогам Второй Карабахской Войны, завершившейся практически восстановлением территориальной целостности азербайджанского государства и исторической справедливости, в регионе формируется новый центр силы, включающий ведущие региональные державы, в том числе Россию, Турцию, Иран.

Процесс непростой, конечный результат пока неясен, но перспектива полезная как для нашего региона, так и для связанных с ним постсоветских государств. Азербайджан в лице, прежде всего, лидера страны Ильхама Алиева, учитывая его опыт на международном уровне и впечатляющие дипломатические таланты, выступает в роли медиатора, способствуя налаживанию политических и экономических связей между Россией и Турцией, Турцией и Ираном, Турцией и Израилем, а в перспективе, возможно, и между Россией и Украиной, Россией и Грузией.

-События в Беларуси, Кыргызстане, Молдове, о чем все это говорит? Россию выдавливают из постсоветского пространства?

-Россию, конечно, пытаются выдавить, и достаточно давно, и периодически успешно. Следующие год-два как минимум могут быть непростыми для России. Но надо понимать феномен этой страны, способной восстанавливаться даже после самых сложных потрясений. Азербайджану важно поддерживать высокий уровень отношений со своими основными региональными партнерами, включая Россию и Турцию. Надо понимать, что та позиция, которую заняла Россия во второй Карабахской войне, в отличие от первой, свидетельствует, как о наличии достаточно устойчивых интересов России и Азербайджана, а также показывает, что Москва становится более прагматичной на внешнеполитическом поле.

— Наблюдается усиление роли Турции в регионе Южного Кавказа, Китая в Центральной Азии, США и ЕС в Украине, Молдове, Беларуси и Прибалтике. Насколько готова Россия ко всем этим вызовам? И насколько она сама привлекательна для постсоветских государств?

— В России сейчас неоднозначная внутриполитическая ситуация. Достаточно сильна и так называемая «пятая колонна», которая препятствует тому, чтобы Россия нравилась своему внешнему окружению. У России есть все необходимые ресурсы для создания более привлекательного образа, что предполагает практическую реализацию реформ как на внутреннем уровне, так и в сфере внешней политики.