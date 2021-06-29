В России число случаев летального исхода в связи с заражением коронавирусом достигло максимального значения за весь период пандемии — за сутки в стране умерли 652 пациента, сообщил оперативный штаб. До этого наибольшее число смертей фиксировалось 24 декабря 2020 года — 635. Суточный прирост новых заболевших составил 20 616 случаев.

В Москве за последние сутки выявлено 6209 случаев инфицирования коронавирусом (на 1037 меньше, чем накануне), скончался 121 пациент.

Наибольший прирост заболевших вслед за Москвой отмечен в Московской области — 2 453 новых случая, в Санкт-Петербурге — 1 374. В Петербурге умерли 119 человек — это максимум для города за всю пандемию.