В России задержаны 93 гражданина Азербайджана

В Дагестане семеро сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе конфликта с гражданами Азербайджана, которые требовали пропустить их через границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Дагестану.

Кроме того, в результате стычки повреждены 5 служебных автомобилей. Исполняющий обязанности главы Дербентского района республики Фуад Шихиев сообщил, что после инцидента задержаны 93 гражданина Азербайджана.

СК России начал проверку по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

| 2020-06-16T14:54:57+04:00 16 июня 2020, 15:04|12345 (Пока оценок нет)
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