За прошедшие сутки в России зафиксировали 8937 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в пятницу, 21 мая.

Больше всего случаев выявлено в Москве (2954), Санкт-Петербурге (815) и Московской области (753).

За сутки от заболевания скончались 389 человек, выписаны из больниц 9350 человек.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 4 983 845 случаев коронавирусной инфекции, 117 739 пациентов скончались. Выздоровели 4 601 120 человек.

Ранее, 20 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала , что чаще всего россияне заболевают коронавирусом в транспорте,

однако наибольшее число граждан приобретают коронавирус от близких.

В основном заболевают люди старше 50 лет и пожилые, уточнила глава ведомства.

Также Попова подчеркнула, что вакцины от коронавируса российского производства защищают от всех штаммов COVID-19.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце апреля высказала мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может быть сформирован в сентябре. Она отметила, что всё будет зависеть от интенсивности кампании по вакцинации.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию

(iz,ru)