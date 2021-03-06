В России за сутки выявили 11 022 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 022, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием. Общее количество инфицированных достигло 4 312 181.

Число выздоровевших после заражения COVID-19 за сутки возросло на 15 027, до 3 900 348. Число летальных исходов за сутки — 441, всего — 88 726. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России устойчиво снижается уровень заболеваемости коронавирусом. По словам вице-премьера РФ, от COVID-19 полностью привились около 2,5 млн россиян (aif.ru).