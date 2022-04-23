В России за сутки 2 682 человека попали в медучреждения с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего по стране выявили 8 829 случаев заражения, полностью за прошедшие сутки выздоровели 13 030 человек.

Также за сутки зафиксирован 171 летальный исход, что стало минимальным значением с 12 октября 2020 года. Всего с начала пандемии в РФ скончалось 374 734 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что полное исчезновение коронавируса нового типа маловероятно. По мнению большинства специалистов, COVID-19 останется навсегда и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в свою очередь рекомендовал гражданам во время майских праздников пройти ревакцинацию от коронавируса и соблюдать масочный режим (aif. ru)