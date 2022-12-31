В России с 1 января выросли минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Соответствующий приказ Минфина, который будет действовать до конца 2026 года, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена водки выросла с 261 до 281 рубля за 0,5 литра, бренди — с 348 до 375 рублей, коньяка — с 480 до 517 рублей. Отпускная цена на водку у производителей теперь начинается минимум с 229 рублей за пол-литра вместо 214 рублей в 2022 году, на бренди — со 289 рублей вместо 270 рублей, на коньяк –— со 397 рублей вместо 371 рубля.

Минимальная оптовая цена на водку с 1 января установлена на уровне 238 рублей за 0,5 литра против 222 рубля в 2022 году, на бренди — на уровне 304 рублей против 284 рублей, на коньяк — на уровне 419 рублей против 391 рубля.

Минимальные цены на водку в России введены с 2009 года для борьбы с «теневым» производством. В 2011 году в стране также установили минимальные цены на коньяк, а в 2016 году — на шампанское.